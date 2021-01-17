شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع غرامة 4 آلاف جنيه على قاعة أفراح.. وغلق 3 مقاهٍ في شبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء سامي علام، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، توقيع غرامة 4 آلاف جنيه على قاعة أفراح، خالفت قرار الغلق، وأقامت عرسًا.

جاء ذلك خلال حملة شنتها الأجهزة التنفيذية بالحي على قاعات الأفراح للتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا، ومنع إقامة الأفراح حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وفي شرق شبرا، قرر الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس الحي، غلق وتشميع ٣ مقاه تقوم باستخدام الشيشة، مخالفة لقوانين الحظر بمنطقة عزبة الصعايدة، وشارع الشعراوي وعزبة ناصر، ومخالفة الإجراءات الاحترازية، ومصادرة ٦٣ شيشة.

فيما واصلت محافظة القليوبية تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس من تعقيم المباني والمنشآت وتنفيذ قرار إغلاق المحال التجارية والمطاعم.