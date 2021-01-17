رسومات وتصميمات لمحطات صرف ووحدات معالجة بـ21 قرية في مريوط الإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت الجهات المعنية في حى العامرية ثان غرب الإسكندرية الرسومات الهندسية والتصميمات الخاصة بإنشاء محطات معالجة للصرف الصحى بـ 21 قرية بقطاع مريوط.

وقدم الشيخ أحمد الشريف، عضو مجلس النواب عن دائرة الدخيلة والعامرية وبرج العرب في الإسكندرية، طلب إحاطة لإنهاء مشروع الصرف الصحى بقطاع مريوط، مؤكداً أن الجهاز التنفيذى لمشروع الصرف الصحى وافق على المشروعات بعد الانتهاء من التصميمات والرسومات الهندسية.

وقال «الشريف» إنه في إطار موافقة الجهاز، عقد المهندس محمود بريك، رئيس حي العامرية ثان، اجتماعاً بهذا الخصوص ضم كلا من المهندس إسلام نوح، ممثلا عن مكتب مصر للاستشارات الهندسية، والمهندس إبراهيم حافظ، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي، والمهندس أيمن أنور من الجهاز التنفيذي، ومحمد عابدين ممثلاً عن النواب الدكتور أحمد خليل خير الله، وأحمد الشريف وممثلي قرى قطاع مريوط ورؤساء الجمعيات الزراعية، وذلك لاعتماد أماكن إقامة محطات الصرف الصحي ووحدات المعالجة لـ٢١ قرية بقطاع مريوط.

وأكد المشاركون في الاجتماع على أنه سيتم العمل على إيجاد حلول للحد من ازدياد حالات الغرق بمشروع ناصر وحماية أهالي قرى بنجر السكر من فقدان ذويهم عن طريق إتمام الموافقة السابقة بوضع حواجز خرسانية على جانبي المشروع.

رسومات هندسية وتصميمات لمحطات صرف صحي ووحدات معالجة بـ21 قرية فى "مريوط الإسكندرية" (صور)

رسومات هندسية وتصميمات لمحطات صرف صحي ووحدات معالجة بـ21 قرية فى "مريوط الإسكندرية" (صور)

رسومات هندسية وتصميمات لمحطات صرف صحي ووحدات معالجة بـ21 قرية فى "مريوط الإسكندرية" (صور)

رسومات هندسية وتصميمات لمحطات صرف صحي ووحدات معالجة بـ21 قرية فى "مريوط الإسكندرية" (صور)

رسومات هندسية وتصميمات لمحطات صرف صحي ووحدات معالجة بـ21 قرية فى "مريوط الإسكندرية" (صور)

رسومات هندسية وتصميمات لمحطات صرف صحي ووحدات معالجة بـ21 قرية فى "مريوط الإسكندرية" (صور)

رسومات هندسية وتصميمات لمحطات صرف صحي ووحدات معالجة بـ21 قرية فى "مريوط الإسكندرية" (صور)

رسومات هندسية وتصميمات لمحطات صرف صحي ووحدات معالجة بـ21 قرية فى "مريوط الإسكندرية" (صور)

رسومات هندسية وتصميمات لمحطات صرف صحي ووحدات معالجة بـ21 قرية فى "مريوط الإسكندرية" (صور)

رسومات هندسية وتصميمات لمحطات صرف صحي ووحدات معالجة بـ21 قرية فى "مريوط الإسكندرية" (صور)