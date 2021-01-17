شعراوي يترأس الاجتماع الأول لبحث موقف 33 قرية مستحدثة في 9 محافظات (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الأحد، الاجتماع الأول للجنة التي تشكلت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2433 لسنة 2020، بتشكيل لجنة برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية عدد من الوزارات والجهات (وزارة الدفاع – الهيئة الهندسية للقوات المسلحة – وزارة الإسكان – وزارة الموارد المائية والري – هيئة الرقابة الإدارية) والمحافظات المعنية، لدراسة الموقف الحالي لـ33 قرية من القرى المستحدثة في 9 محافظات هي الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.

عقد الاجتماع بمقر الوزارة، عبر الفيديو كونفرانس بحضور كافة أعضائها ومشاركة 9 محافظين وهم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا واللواء عصام سعد محافظ أسيوط واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج واللواء أشرف الداودي محافظ قنا والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، كما شارك في الاجتماع الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

في بداية الاجتماع عرض وزير التنمية المحلية أهداف واختصاصات ومهام اللجنة والمقومات الحالية والفرص المتاحة للاستفادة من هذه القرى لبناء مجتمعات عمرانية ناجحة، وأهم المعوقات والتحديات الموجودة، وذلك تمهيداً لإعداد تقرير بنتائج الإجتماعات وتوصيات وآليات للتنفيذ لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.

كما عرض الوزير ملخص لما تم من أعمال من جانب الوزارة منذ صدور قرار تشكيل اللجنة من رئيس الوزراء، مؤكداً أن أهم أهداف إنشاء تلك القرى هو بناء مجتمع ريفي نموذجي ومتكامل قائم على نشاط اقتصادي مستدام، وإعادة توزيع السكان من القرى القريبة والخدمات غير المستغلة، وذلك لتوفير أراضي جديدة يمكن استغلالها والاستفادة من محاور التنمية والمشروعات القومية وتعزيز الموارد المتاحة، وكذا المساهمة في اتجاه الدولة نحو الحد من مخالفات البناء والحد من التعدي على الأراضي الزراعية.

وأشار إلى أهمية الاستفادة الجيدة من تلك القرى الموجودة بالمحافظات خاصة بعد ضخ استثمارات بها خلال السنوات الماضية، ولابد من استغلالها بصورة جيدة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، لافتا إلى أهمية عنصر الوقت في دراسة الرؤية التنموية الخاصة بتلك القري وتنفيذ مشروعات متنوعة تناسب القرى سواء كانت زراعية أو صناعية أو تجارية أو خدمية لجذب المزيد من السكان لتلك القرى.

وخلال اللقاء، عرض ممثل وزارة الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، الوضع الراهن لتلك القرى والمقترحات والرؤية التنموية المستقبلية لجميع القرى، وأهم المتطلبات التي يجب الإهتمام بها خاصة توفير مقنن مائى لاستصلاح الأراضى الزراعية.

كما عرض المحافظون لملامح الوضع الراهن والمقترحات التنموية المطلوبة للقرى التابعة لهم، ونسب الإشغال في كل قرية، وتوفير مورد مياه من عدمه في القرى، وأهم مطالب المواطنين في تلك القرى.

وعرض ممثل وزارة الرى لأهم التصورات الخاصة بخرائط المياه الجوفية والدور الذي ستقوم بها الوزارة خلال الأيام المقبلة لتحديد المقننات المائية المناسبة.

وفى ختام الاجتماع تم الاتفاق على ضم ممثلين جدد للجنة وهم وزارة الزراعة، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسط، والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، كما تم الاتفاق على ضرورة سرعة تجميع البيانات والدراسات التي تمت على هذا الملف من قبل الهيئة العامة لتعاونيات البناء، وإرسال الاحداثيات الخاصة بالقرى والأراضي المقترحة للتوسع من قبل الهيئة إلى وزارة الري لتوقيعها على خرائط المياه الجوفية والإفادة عن المناطق المتاح بها مياه جوفية.

كما تم الاتفاق على سرعة إرسال الإحداثيات الخاصة بالقرى والأراضي المقترحة للتوسع من قبل الهيئة العلمة لتعاونيات البناء والإسكان إلى وزارة الزراعة لتحديد الأراضي القابلة للاستصلاح، وتشكيل لجنة مصغرة برئاسة وزارة التنمية المحلية لزيارة القرى، ومطابقة البيانات التي تم تجميعها من جميع الاطراف على أرض الواقع.

و كلف «شعراوي» المحافظين بسرعة إرسال الإحداثيات الخاصة بالقرى والأراضي المقترحة للتوسع (سكني – زراعي- حرفي – صناعي – تجاري) وعدد ونسب المقيمين ممن تم عمل عقود للوحدات السكنية لهم لكل قرية، وعدد ونسب السكان المقيمين وتم تسليمهم أراضي زراعية بكل قرية وعدد الأفدنة المزروعة من إجمالي الأرض المخطط زراعتها في كل قرية وحجم الأراضي المحيطة المقترح دراسة استصلاحها، وكذا دراسة قرى المركز القريبة من القرية الجديدة (الأنشطة الاقتصادية القائمة- السكان – الخدمات – المرافق- الحرف البيئية واليدوية – المنتجات الموجودة- حجم الإنتاج المحصولي من المزروعات وأنواعها)، والمناطق الصناعية والحرفية القريبة والطرق المطلوب تطويرها أو إنشائها للربط بين القرية الجديدة والمناطق الهامة (مناطق صناعية – المناطق التجارية – القرى المحيطة).

كما وجه المحافظين بضرورة عقد جلسات حوار مجتمعي على مستوى المركز مع المواطنين والأهالي والتواصل المباشر معهم لتدقيق احتياجاتهم ومتطلباتهم الفعلية لتوحيد جهود الدولة وجلعها أكثر فاعلية واستطلاع آرائهم عن الأنشطة الاقتصادية المناسبة للقرية.

وأكد الوزير أهمية وضع برنامج زمني دقيق للأعمال المطلوبة، ووضع دراسة جدوي اقتصادية للمشروعات المقترح تنفيذها طبقاً لجلسات الحوار المجتمعى واللقاءات التي سيتم عقدها مع المواطنين، حيث حدد الوزير نهاية الأسبوع الجارى لإرسال تقارير من المحافظات إلى الوزارة بما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع.

وزير التنمية المحلية يترأس الإجتماع الأول لبحث موقف ٣٣ قرية مستحدثة في ٩ محافظات

وزير التنمية المحلية يترأس الإجتماع الأول لبحث موقف ٣٣ قرية مستحدثة في ٩ محافظات

وزير التنمية المحلية يترأس الإجتماع الأول لبحث موقف ٣٣ قرية مستحدثة في ٩ محافظات

وزير التنمية المحلية يترأس الإجتماع الأول لبحث موقف ٣٣ قرية مستحدثة في ٩ محافظات

وزير التنمية المحلية يترأس الإجتماع الأول لبحث موقف ٣٣ قرية مستحدثة في ٩ محافظات

وزير التنمية المحلية يترأس الإجتماع الأول لبحث موقف ٣٣ قرية مستحدثة في ٩ محافظات

وزير التنمية المحلية يترأس الإجتماع الأول لبحث موقف ٣٣ قرية مستحدثة في ٩ محافظات

وزير التنمية المحلية يترأس الإجتماع الأول لبحث موقف ٣٣ قرية مستحدثة في ٩ محافظات