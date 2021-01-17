شكرا لقرائتكم خبر عن 46 ميدالية ذهبية وفضية للبيع.. عندما تضيق الحياة ببطل الجمهورية لألعاب القوي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتعرض عصام الحديدى، بطل الجمهورية في ألعاب القوي للمعاقين، لظروف معيشية صعبة، دفعته لعرض ميدالياته التى حصل عليها خلال مشوار عمره البالغ 44 عامًا وعددها 46 ميدالية ذهبية وفضية ووبرونزية، وذلك للإنفاق على أسرته ولعدم وجود مصدر دخل له وتجهيز منزله في قرية كفر ديما بمركز كفر الزيات في محافظة الغربية الذى لا تصله مياه الشرب أو الكهرباء والذي تم سقفه بالبوص والخشيب،

يقول بطل الجمهورية في ألعاب القوي إن الحياة ضاقت به ويعاني ظروفا معيشية صعبة والمنزل الذى يسكنه لا تصله المياه ولا الكهرباء وسقفه من البوص يجعله يهطل مياها في فصل الشتاء، وأنه مضطر لبيع الميداليات لأي شخص يدفع مبلغا جيدا حتى يستطيع أن يأكل ويحافظ على بيته وبناته الثلاث، وسقف منزله حتى لا تغرق المياه أسرته في الشتاء.

وقال «الحديدي»: أتمنى أن يساعدني أحد في الحصول على عمل ثابت وتأهيل المنزل، حفاظًا على أسرتي من التشرد، أتمنى تدخل وزير الرياضة ومحافظ الغربية لمساندتي في أزمتي ومحنتي وظروفي الصعبة التى أمر بها الآن.

ويوضح بطل الجمهورية في ألعاب القوي : «لا أملك من سوى نصف قيراط بنيت عليه منزلا من البوص والطوب منذ سنوات، وتقدمت بطلب للتصالح في مجلس مدينة كفر الزيات ولا أستطيع دفع باقي مبلغ جدية التصالح، ولا أتحصل على دخل سوي ٨٠٠ جنيه شهريًا من أحد الأندية الخاصة في طنطا، والتى أسافر إليها من قريتى في كفر الزيات. وأعمل كعامل بناء في رفع الأسمنت رغم إعاقتي في قدمي».

مأساة انسانية فى محافظة الغربية .. بطل الجمهورية فى ألعاب القوي للمعاقين يعرض 46 ميدالية ذهبية وفضية للبيع بسبب ضيق الحياة

مأساة انسانية فى محافظة الغربية .. بطل الجمهورية فى ألعاب القوي للمعاقين يعرض 46 ميدالية ذهبية وفضية للبيع بسبب ضيق الحياة

مأساة انسانية فى محافظة الغربية .. بطل الجمهورية فى ألعاب القوي للمعاقين يعرض 46 ميدالية ذهبية وفضية للبيع بسبب ضيق الحياة