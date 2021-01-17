شكرا لقرائتكم خبر عن جدول الدوري المصري اليوم وموعد مباراة الأهلي والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يلعب النادي الأهلي ضد البنك الاهلي اليوم الأحد 17/1/2021 في الساعة الخامسة مساءً ضمن جدول مباريات الدوري المصري، كما يلعب الأهلي والمقاولون يوم الخميس، ويقابل نادي الزمالك فريق الجونة يوم الثلاثاء ضمن مباريات جدول الدوري المصري الممتاز.

ويدخل نادي الأهلي مباراة اليوم وهو متصدر مع فريق الزمالك ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة لكلا الفريقين، ويأتي نادي الجونة في المركز الثالث برصيد 15 نقطة، بينما يحل نادي الأهرام في المركز الرابع برصيد 12 نقاط لكل منهما.

جدول مباريات الدوري المصري اليوم:

الأحد 17/1/2021 مباراة سموحة والإنتاج الحربي: الساعة 2.30 مساءً بتوقيت مصر.

الأحد 17/1/2021 مباراة الأهلي والبنك الأهلي: الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري ومباراة الأهلي اليوم:

تنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي اليوم وكذلك مباراة سموحة ضد الإنتاج الحربي وجميع مباريات الدوري المصري باعتبارها القناة التى لها حق بث مباريات الدوري المصري الممتاز 2021.