شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل التكنولوجيا وتدريس اللغة الإسبانية في مصر ورشة عمل بجامعة حلوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم مركز الابتكار اللغوي بكلية الآداب جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسني، القائم بعمل عميد الكلية، ورشة عمل أونلاين بعنوان «وسائل التكنولوجيا وتدريس اللغة الإسبانية في مصر»، قدم الورشة الدكتورة رشا عبدالعظيم، المدرس بقسم اللغة الإسبانية، وأدار الندوة الدكتورة هيام عبده، الأستاذ بقسم اللغة الإسبانية.

تأتي الندوة في إطار أنشطة مشروع اكسيلينج Xceling«نحو التميز في اللغويات التطبيقية.. التدريس المبتكر للغة الأجنبية في مصر» والممول من مشروعات الاتحاد الأوروبي ايراسموس بلس.

هدفت الورشة إلى مشاركة تجربة كيفية الاستفادة من أدوات ووسائل التكنولوجيا المختلفة في تدريس اللغة الإسبانية في مصر. كذلك سلطت الضوء على الإمكانات التي تتمتع بها الأجهزة المزود بها مركز الابتكار اللغوي، والتي تسمح بالبث الحي للورشة عن طريق خاصية Streaming وتسجيل الورشة وإمكانية إعادة تشغيلها من جديد.

وتضمنت الورشة مناقشة مجموعة محاور من خلال إلقاء الضوء على الطرق الحديثة المستخدمة لتدريس اللغة الإسبانية، وتعزيز فكرة التعليم عن بعد، واستخدام وسائل التكنولوجيا المختلفة في تدريس اللغة الإسبانية عن بعد.

جدير بالذكر أن مركز الابتكار اللغوي بكلية الآداب بجامعة حلوان من مشروعات الاتحاد الأوربي تم تمويله ليصبح مركزا للتدريب على أحدث الطرق في تدريس اللغات الأجنبية والاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة في التدريس.

كما يهدف مشروع Xceling الذي تشارك فيه جامعة حلوان من خلال مركز الابتكار اللغوي، بالتعاون مع خمس جامعات مصرية (القاهرة، الإسكندرية، فاروس، المنيا والأقصر) وست جامعات أوروبية (سلامنكا، بولونيا، كويمبرا، بواتييه، هايدلبيرج وترينتي كوليدج) إلى إعداد جيل من المدربين من شباب الباحثين من الهيئة المعاونة لأقسام اللغات الأجنبية الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والبرتغالية على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في التدريس، لذا تم تزويد مركز الابتكار اللغوي Language Innovation Centre بجهاز تخزين وثائقي لتسجيل الدورات التدريبية وإعادة بثها، كذلك به أحدث جيل من السبورات الذكية متعددة الاستخدام، وجهاز صوتي فائق الجودة وعدد من أجهزة اللاب توب مزودة ببرنامج Sanako وهو برنامج متقدم جدا لتعليم اللغات الأجنبية ويسهم بشكل كبير في التعليم التفاعلي.