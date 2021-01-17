شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج إقامة محطتي تحلية لمياه البحر بسفاجا والقصير بتكلفة مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مسؤولو الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر عن إدراج تنفيذ محطتي مياه تحلية لمدينتي سفاجا والقصير بالبحر الأحمر في خطة العام المالي المقبل، وذلك بتكلفة تصل لمليار جنيه، المحطتان لسد العجز في المدينتين من مياه الشرب، وذلك بقدرة 10 آلاف متر من المياه يوميا لكل محطة ترتفع لـ20 ألف متر يوميا في مرحلة التوسعات المستقبلية، وذلك لمواجهة مشكلة العجز في مياه الشرب بالمدينتين.

فيما طالب أهالي مدينتي سفاجا والقصير بمحافظة البحر الأحمر الهيئة القومية لمياه الشرب بسرعة إنشاء محطتي تحلية مياه البحر الجديدة، وذلك لسد العجز الشديد في حصة المدينة من مياه الشرب، مع وجود أزمة شديدة وعجز في كمية مياه الشرب المخصصة للمدينتين، خاصة مع طول مدة فترة الضخ التي وصلت 8 أيام، حيث وصلت مدة ضخ المياه من الخزانات الرئيسية إلى الأهالي كل 8 أيام.

وأوضح أهالي المدينتين في شكواهم للمصري اليوم أنه خلال فترة توقف ضخ المياه في الخطوط التي تصل إلى ٨ أيام يؤدى إلى ركود باقى المياه داخل الخطوط ونظرا لنسبة الرطوبة العالية تساعد على وجود بيئة مساعدة لنمو الميكروبات والطفيليات والديدان داخل الخطوط، وعندما يستأنف الضخ يتم دفع كل هذه المياه الراكدة إلى المواطن ليشرب منها ويستخدمها في كل الأغراض المنزلية.