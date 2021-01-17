شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف الحملات على منافذ بيع وتداول الأغذية وإغلاق7 منشآت مخالفة برأس غارب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق ومنافذ تداول الأغذية وتكليف الدكتورة نرمين ناجي مدير الطب الوقائي والدكتور أحمد توغان مدير إدارة مراقبة الأغذية وبالاشتراك مع مراقبى الأغذية بجميع الإدارات الصحية، بشن حملات مكثفة للمرور على منافذ بيع وتداول الأغذية بجميع مدن المحافظة.

حيث تم المرور على عدد 80 منشآة من أماكن بيع وتداول الأغذية وتم إعدام 247 كيلو أغذية متنوعة و17 لتر زيوت وعصائر لتغيرها في الخواص الطبيعية وتم تحرير 65 محضرا لنقص الاشتراطات الصحية وعدم توافر شهادات صحية وتم عمل غلق ادارى لـ7 منشآت برأس غارب لعدم وجود ترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم سحب 159 عينة من الأغذية المتنوعة لتحليلها والتأكد من سلامتها.

وشدد مرعي على استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة حفاظا على الصحة العامة لمواطني محافظة البحر الأحمر والمترددين عليها.