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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم قناة مدرستنا التعليمية التي تتبع وزارة التربية والتعليم جداول الأسبوع الرابع عشر، للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وللصفوف من الأول إلي الثالث من المرحلة الإعدادية ، اعتباًرا من من يوم الأحد الموافق 17 يناير 2021 وحتى يوم الخميس الموافق 21 يناير 2021، وتقوم القناة بإعادة عرض برامج المرحلة الابتدائية يوم الجمعة 22 يناير 2021، ولطلاب المرحلة الإعدادية يوم السبت 23 يناير 2021.

قناة مدرستنا التعليمية.. جدول البرامج التعليمية للمرحلة الابتدائية (الأسبوع 14)

مواعيد البرامج التعليمية لطلاب المرحلة الابتدائية :

مواعيد دروس الصف الرابع الابتدائي من يوم السبت 17 يناير 2021 وحتى الخميس 21 يناير 2021 والإعادة يوم الجمعة 22 يناير 2021.

قناة مدرستنا التعليمية.. جدول البرامج التعليمية للمرحلة الابتدائية (الأسبوع 14)

مواعيد دروس الصف الخامس الابتدائي من يوم السبت 17 يناير 2021 وحتى الخميس 21 يناير 2021 والإعادة يوم الجمعة 22 يناير 2021.

قناة مدرستنا التعليمية.. جدول البرامج التعليمية للمرحلة الابتدائية (الأسبوع 14)

مواعيد دروس الصف السادس الابتدائي من يوم السبت 17 يناير 2021 وحتى الخميس 21 يناير 2021 والإعادة يوم الجمعة 22 يناير 2021.

قناة مدرستنا التعليمية.. جدول البرامج التعليمية للمرحلة الابتدائية (الأسبوع 14)

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن بدء عمل قناة مدرستنا اعتبارًا من يوم 18 أكتوبر 2020، لتقدم البرامج التعليمية للصفوف من الرابع الابتدائي وحتي الثالث الإعدادي ، وذلك عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال تردد 12303 / الاستقطاب أفقي / معدل الترميز 27500 / معامل تصحيح الخطأ 5/6.