شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة تتفقد توصيل الصرف لمساكن «عشش السودان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت هند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة لشؤون تنمية المجتمع، المساكن البديلة لعزبة حرب بحي الهرم، وحرصت على تفقد الوحدات السكنية والمرافق العامة بالعمارات نظرا لقرب موعد تسكينها.

يعد ذلك المشروع أحد أهم توجهات محافظة الجيزة في مواجهة المناطق العشوائية، ما يتيح توفير السكن الملائم للمواطنين.

كما تفقدت نائب المحافظ أعمال الصرف الصحي بشارع العمدة بحي بولاق الدكرور، وذلك ضمن خطة المحافظة لحل مشكلات الصرف الصحي بحي بولاق الدكرور، ما يساهم في انخفاض الضغط على الشبكات الحالية.

واختتمت عبدالحليم الجولة بتفقد أعمال توصيل الصرف الصحي لمساكن عشش السودان بحي الدقي.

في سياق آخر، زارت نائب المحافظ بعض القرى بمركزي الصف وأطفيح، شملت "كفر طرخان، الحي، الجزيرة الشقراء، مسجد موسى، والبرمبل"، وذلك في إطار استعدادات محافظة الجيزة لتطوير قرى المركزين ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وخلال زيارتها، استمعت لشكاوى ومقترحات الأهالي بتلك القرى لرصد أهم المشكلات والاحتياجات، وذلك في إطار خطة التنمية المستدامة التي تستهدف القرى لرفع كفاءة الخدمات الأساسية والبنية التحتية والتي تشمل الصرف الصحي والمياه والكهرباء والغاز الطبيعي وكذلك تطوير الوحدات الصحية والمدارس ومراكز الشباب.