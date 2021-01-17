شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «نعليم أسوان» يشكر جمعية دفعت المصروفات لـ100 تلميذ بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي الدكتور خالد القبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، وفد الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة، التى دفعت المصروفات الدراسية لـ100 تلميذ وتلميذة بالمرحلة الإبتدائية، وقامت بإمداد العمال بـ25 كرتونة مواد تموينية و10 بطاطين.

وقدم وكيل الوزارة الشكر للجمعية على جهودها المبذولة والتعاون مع مديرية التعليم بأسوان.