شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح دورات تدريب مهني لحرفتي الكهرباء والخياطة بمنشأة القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح محمد عيسى، مدير مديرية القوى العاملة بالجيزة، دورتي التدريب المهني المجاني على حرفتي الكهرباء والخياطة لأهالي قرية أم دينار والقرى المجاورة لها بمركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

يأتي ذلك في إطار مبادرة «حياة كريمة» ومبادرة وزارة القوى العاملة «مهنتك مستقبلك»، وتهدف المبادرة إلى منح دورات متخصصة للشباب تؤهلهم لسوق العمل ووفقا لمتطلباته.