أخبار مصر

​الثلاثاء.. محاضرة لـ"لأعلى للثقافة" حول تواصل اللغة المصرية القديمة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

تنظم لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة ومقررها الدكتور جمال شقرة؛ محاضرة بعنوان "تواصل اللغة المصرية القديمة في ضمير الشعب المصري"؛ في تمام 12 من ظهر الثلاثاء 19 يناير الحالي؛ في قاعة المجلس الأعلى للثقافة.

وتلقى الدكتورة علا العجيزي أستاذة اللغة المصرية القديمة بكلية الآثار جامعة القاهرة كلمة في المحاضرة التي تديرها الدكتورة ماري ميساك أستاذة الأثار والفنون القـﭙطية المساعدة بكلية سياحة وفنادق - جامعة حلون.

كما تطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس ، وتبث الندوة "آونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا