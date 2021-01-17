3.2 مليار جنيه و20 ألف مستفيد.. "الزراعة" تكشف تفاصيل صرف قروض البتلو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استكمال خطة عام 2021، بتوفير وتسهيل كل إجراءات الصرف المخصصة في منح قروض ميسرة لأصحاب مزارع التربية.

وقال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان له اليوم السبت، إن إجمالي المبلغ المخصص للمشروع القومي لإحياء البتلو هو 4 مليارات و100 مليون، مشيرًا إلى أن المنصرف بلغ 3 مليارات و267 مليون جنيه.

وأضاف سليمان، في تصريح خاص أدلى به إلى "الخليج 365"، اليوم السبت، أن عدد المستفيدين بلغ 20 ألف مربي، لافتًا إلى أن إجمالي رؤوس المواشي بلغ 221 ألف رأس.

وأوضح رئيس قطاع الثروة الحيوانية أنه تم التنسيق بين قطاع الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية؛ لمناقشة كل الإجراءات المتعلقة بالمشروعات القومية التي توفرها الدولة والوزارة للتنمية المستدامة والعمل على تذليل كل العقبات التي تواجه المربين والمنتجين من خلال انتشار اللجان الفنية.

وتابع رئيس قطاع الثروة الحيوانية بأن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس مجلس الإدارة الخاصة بالمشروع، قد وجها بعدم إلزام المتقدمين بطلبات للاستفادة من المشروع القومي للبتلو، بتراخيص تشغيل أو تصريح مزاولة المهنة، وإنما يكتفي بعمل معاينة ثلاثية من مندوبين عن البنك الزراعي المصري وقطاع الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية للتيقن من جاهزية مكان التربية والتسمين؛ للتيسير على صغار المربين للاستفادة حتى عشرة رؤوس من المستورد، وعشرين رأسًا من المحلي.

وأشار سليمان إلى عملية المرور الدائم على عديد من المنشآت الحيوانية للوقوف على حالتها الفنية، وتوعية صغار المزارعين بأهمية الاستفادة من هذه الاستثمارات.

جدير بالذكر أن المشروع القومي للبتلو انطلق منتصف عام 2016، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطوة اتخذتها الدولة لمضاعفة الإنتاج المحلي وتقليل نسبة الفجوة الغذائية.

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