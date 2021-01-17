أخبار مصر

رئيس «قلين» يشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا»

0 نشر
مجدي أبو العينين 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «قلين» يشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة «» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس على سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين، اجتماعا للوقوف على آخر مستجدات المركز والقرى والظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس «كورونا»، إضافة إلى بعض الموضوعات الهامة.

وشدد سلامة على أهمية وضرورة المرور على جميع المحال التجارية والمطاعم والمقاهي، للتأكد من تنفيذ الإجراءت الاحترازية ومراجعة كل التراخيص ومدى قانونية المكان، وفى حالة عدم التنفيذ يتم اتخاذ الإجراء القانوني حيال المخالف.

كما وجه والمرور على مراكز الدورس الخصوصية وتشميعها، والتشديد على عدم إقامة الافراح وكذلك سرادقات العزاء، والرش والتطهير بصفة مستمرة ويومية.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    153,741

  • تعافي

    121,072

  • وفيات

    8,421

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا