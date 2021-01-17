شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «قلين» يشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس على سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين، اجتماعا للوقوف على آخر مستجدات المركز والقرى والظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس «كورونا»، إضافة إلى بعض الموضوعات الهامة.

وشدد سلامة على أهمية وضرورة المرور على جميع المحال التجارية والمطاعم والمقاهي، للتأكد من تنفيذ الإجراءت الاحترازية ومراجعة كل التراخيص ومدى قانونية المكان، وفى حالة عدم التنفيذ يتم اتخاذ الإجراء القانوني حيال المخالف.

كما وجه والمرور على مراكز الدورس الخصوصية وتشميعها، والتشديد على عدم إقامة الافراح وكذلك سرادقات العزاء، والرش والتطهير بصفة مستمرة ويومية.