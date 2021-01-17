شكرا لقرائتكم خبر عن منافسات ساخنة في انتخابات «محامين المنيا».. و9 مرشحين على مقعد النقيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت انتخابات نقابة محامين المنيا، منافسات ساخنة بين 61 مرشحا على مجلس إدارة النقابة، بينهم 9 على مقعد النقيب، و8 مرشحين على مقعد الشباب، و44 مرشحا على مقاعد العضوية، وعددها 11 مقعد، من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا.

وكثف المرشحون من جولاتهم وحملاتهم الانتخابية داخل المراكز والمحاكم للحصول على أصوات الناخبين.

كما عقد المرشحون، لقاءات ومؤتمرات داخل مقرات النقابة بالمراكز والمحاكم الجزئية والكلية، وسط إجراءات احترازية من وباء كورونا المستجد.

وقال محمد الكسار، عضو النقابة العامة للمحامين، إن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد 7 فبراير المقبل، تحت إشراف قضائي، ووسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، مؤكدا أن اللجنة أعلنت الكئوف النهائية، عقب الانتهاء من فحص الطعون، وتلقي التنازلات .