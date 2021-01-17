شكرا لقرائتكم خبر عن كارنيهات عضوية مجانية لذوي الإعاقة بمراكز الشباب في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشباب والرياضة في المنيا، بالتنسيق مع ائتلاف شباب الصعيد، استخراج كارنيهات عضوية مجانية لذوي الإعاقة، من منطلق تفعيل دور مراكز الشباب لخدمة ذوي الإعاقة.

وقال مندي عكاشة، مدير مديرية الشباب والرياضية بالمحافظة، غنه تم استخراج 100 عضوية لذوي الإعاقة بمركز شباب طوخ الخيل بمركز المنيا، وذلك لإدماجهم في أنشطة وزارة الشباب والرياضة.

وقالت سمية بهاء، رئيس لجنة ذوي الإعاقة، إنه تم عقد لقاء بحضور عمرو عمران، رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام، ومحمود نصر، المنسق العام الائتلاف شباب الصعيد بالمنيا، وممثلي مراكز الشباب بقرية طوخ الخيل ولفيف من الأشخاص ذوي الإعاقة بالقرية، لتوزيع الكارنيهات على المستفيدين.