شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة شرسة في انتخابات «المحامين» بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اشتدت سخونة المعركة الانتخابية في انتخابات نقابة المحامين بكفر الشيخ، ويكثف المرشحون دعاياتهم الانتخابية بغرف المحامين بالمحاكم نهارا وبمكاتب المحامين ليلا بمراكز ومدن المحافظة.

ويتنافس 3 مرشحين للفوز بمنصب نقيب المحامين بالمحافظة، وهم صبري محمود عتمان،عضو مجلس النقابة العامة الأسبق، وفراج زعفان، أمين عام النقابة الفرعية بكفرالشيخ، وحاتم درويش، محامي بالنقض.

كما يتنافس علي مقعد الشباب 4 مرشحين، ويتنافس علي عضوية جزئيات محاكم المحافظة العشر، 3 مرشحين في محكمة دسوق الجزئية هم سعيد العبسي وشعبان حماد، العضو الحالي، ومصطفي عبدالمطلب، وفي جزئية بندر كفرالشيخ يتنافس أحمد عبدالحليم عمر ومحمد فواز وسامي الغنام، وفي جزئية مركز كفر الشيخ يتنافس السيد مليكة وحاتم عبدالجليل وحميدة العمدة، وفي جزئية الحامول علي كركور وأحمد شمس، وفي بلطيم عيد الخطيب وسعد أبوزيد، وبيلا مرشحان وقلين 3مرشحين، بينما في مطوبس فاز محمد نعينع بالتزكية.