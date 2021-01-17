شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى ينعى صفوت الشريف: «يمتلك تاريخا حافلا في خدمة الدولة المصرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الإعلامي أحمد موسى، صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، وقال خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «خالص العزاء لكل أسرته وكل محبيه، كان واحدا من أقوى صناع القرار بمصر»، مردفا: «صفوت الشريف له تاريخ وسجل حافل في خدمة الدولة المصرية».

وأضاف موسى: «صفوت الشريف تولى رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات في عهد الرئيس السادات، ثم رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون عام 1981، ثم تولى منصب وزير الإعلام عام 1982»، مؤكدا أن صفوت الشريف أقوى وزير إعلام في تاريخ مصر.

وأكمل: «قابلت صفوت الشريف مرتين، إحداهما في السعودية والأخرى بالجزائر»، متابعا: «كان يحترم الصحفيين، وخلال تغطيتي لمؤتمر في جدة، منحني تصريح رغم أني كنت صحفيا صغيرا حينها».

وأردف: «كل صحفيين المعارضة كانت علاقتهم بصفوت الشريف على أعلى مستوى، كونه كان فاتحا بابه للجميع، وكان يصطب رؤساء تحرير المعارضة على طائرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في الجولات الخارجية»، مؤكدا أن مبارك كان يثق في الشريف ويستمع إلى آرائه.

وتابع: ««كنت أتواصل مع صفوت الشريف، وهو رئيس مجلس الشورى، خلال فترة عملي في قناة أوربت، وأجرى معنا حوارا بكل بساطة، دون وضع أي خطوط حمراء»، مشيرا إلى أن صفوت الشريف صاحب الفضل في إنشاء مدينة الإنتاج الإعلامي، فضلا عن دوره في إطلاق القمر الصناعي نايل سات.

واختتم: «مفيش حد طبيعي هيحب مصر والإخوان في نفس الوقت، محدش هيقعد فيها عشان كده لازم تبقى مؤمن بكل أفعالك مش هيفضل غيرعملك».