شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تكنولوجي يكشف حقيقة ربط بيانات مستخدمي «واتساب» مع «فيسبوك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد حجازى، استشاري تشريعات التحول الرقمي، إن الميزة الكبيرة وذهب العصر القادم لشركات «فيسبوك و»واتساب«هو استخدام البيانات، خاصة مع التطور الكبير الذي يحدث في التكنولوجيات الكبيرة مثل الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية وخلافه.

وأضاف حجازي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «وطن رقمي» عبر فضائية «الحدث اليوم»، أن هذه التكنولوجيات أتاحت كما ضخما جدا من البيانات حول المستخدمين، وبالتالي قامت هذه الشركات باستخدام البيانات وتحليلها ومعالجتها لمعرفة ميول وتفضيلات المستخدم بطريقة دقيقة جدا، ومن ثم استهدافة بإعلانات تجارية بأشكال محتلفة ومستويات مختلفة«.

وأوضح أن اللغط الدائر حاليا الموجود حول «واتساب» هو مسألة عدم إدراك المستخدم بحقيقة سياسة الخصوصية الموجودة سواء في تطبيق «واتساب» أو أي تطبيق آخر، مشيرا إلى أن فكرة البيانات الخاصة للمستخدم والموجودة على تطبيق «واتساب» وربطها مع «فيسبوك» غير صحيح بالمرة، وكشف تلك البيانات للعامة على «فيسبوك» كلام عاري تماماً عن الصحة، منوها بأن أي تطبيق سواء «واتساب» أو «فيسبوك» أو أي تطبيق آخر يعرض البيانات الشخصية للعامة يجرم دوليا بكل قوانين العالم.