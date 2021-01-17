شكرا لقرائتكم خبر عن حي الهرم يوقف أعمال حفر كهرباء بدون ترخيص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوقف حي الهرم أعمال حفر كهرباء بدون تصريح بشارع المريوطية- فيصل، وتم مصادرة الكابل وكابينة الكهرباء.

كما تم مصادرة سياره لبيع الحلويات أعلي الطريق الدائري «سلم المنشية»، وإيداعها بمخازن الحي.

في سياق آخر، تابع قطاع منشأه البكاري وكفر غطاطي أعمال النظافة ورفع المخلفات بسلالم الدائري (حمد ياسين- الشهيد أحمد حمدي- مسجد المدينة المنشية).

كما قامت إداره الإشغالات بالقطاع الشمالي بشن حملة على شارع اللبيني- فيصل، وتم رفع كل التعديات والإشغالات على حرم الطريق ورفع كل الإشغالات من المحلات المخالفة وإعادة الانضباط للشارع، وتم مصادرة المضبوطات وإيداعها بمخازن الحي.

وقام القطاع القائم على أعمال التطوير بالمناطق المحيطة بالمتحف المصري بمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة بمساكن الشباب للارتقاء بمستوي الخدمات العامة ومنظومة النظافة.

وقامت إدارة الرصد بالحي بمتابعه أعمال النظافة ورفع المخلفات بشارع مساكن الشارقة من قبل شركة الندى، كما تم متابعة أعمال رفع مخلفات مباني من شارع الأورمان من المجزر الآلي هرم.