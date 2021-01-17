شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم أسوان» يجتمع بمديري الإدارات ورؤساء الاقسام لمناقشة خطة العام الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اجتماعًا موسعًا مع مديرى الإدارات التعليمية ورؤساء أقسام الموارد البشرية بالمديرية والإدارات التعليمية وورؤساء أقسام التخطيط والمشروعات بالمديرية والإدارات التعليمية.

وناقش وكيل الوزارة مع الحضور موقف فصول الخدمات للعام الدراسي الجديد 2021/2022، وخطة الإدارات التعليمية لعام 2021، وطالب بإعداد تقرير بما تم من تدريبات خلال شهر ديسمبر 2020 وحتى الآن، ثم تطرق إلى الإجراءات التى تمت فى تنفيذ مبادرة حياة كريمة فى إدارتي كوم أمبو و إدفو.

وعقب ذلك، تم مناقشة موقف التخلص من الرواكد الخشبية بدواوين الإدارات التعليمية والذى كان محدد له موعد أقصاه 15 يناير، وتم إتاحة فرصة أخرى تنتهي الخميس المقبل للانتهاء من جميع الرواكد بالإدارات وفق القوانين والقرارات المنظمة لذلك.

وأكد القبيصى أهمية التعاون مع فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بأسوان خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أهمية تحقيق الإنضباط الادارى داخل ديوان الإدارة والحفاظ على النظافة والشكل الجمالي باعتبار ذلك مطلب هام وضروري.

بعدها تطرق إلى أهمية حصر أعداد الشكاوى المقدمة للإدارات سواء كانت من العاملين أو أولياء الأمور وكيف تم التعامل معها وحلها.