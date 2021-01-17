شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع 6 منشآت تجارية لعدم الالتزام بمواعيد الغلق بمنشأة القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل مركز ومدينة منشأة القناطر مجهوداته ضد إشغال الطريق، وشن حملة مسائية أسفرت عن تحرير 6 مخالفات، شلمت غلق وتشميع منشآت فتحت بعد مواعيد الغلق، فضلا ع تحرير 35 محضر مخالفة قمامة.

وفي حي العجوزة، قام قطاع صيانة الطرق بتركيب بلاط انترلوك بشارع سيد درويش من الصفطاوى بعد حفر أعمال كهرباء، وتم رفع المخلفات بالكامل.

أما مركز الواحات البحرية فتصدى لاعتداءات علي أراضي الدولة، حيث تم إزالة شقة من بلوك الحجر الجيري على مساحة 140م٢ في "طبل آمون" التابعة لقرية القصر، ومصادرة طلمبة غاطسة ونحو 2000 بلوك حجر جيري بالموقع.