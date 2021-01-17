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​​برلمانية تشيد بصرف الدفعة الثانية من المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة

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محمد اسماعيل - القاهرة - أشادت سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بصرف الدفعة الثانية من المرحلة الثانية من المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تنسى العمالة غير المنتظمة في ظل أزمة .

وأضافت "درويش" في بيان لها اليوم، أن منحة الرئيس السيسي تساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن كاهل العمالة غير المنتظمة التي تأثرت بشكل كبير بجائحة كورونا، لافتة إلى أنه تم صرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة وفي مقدمتها السياحة، والغزل والنسيج من خلال صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوي العاملة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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