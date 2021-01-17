ضبط منظار أسلحة و3500 طلقة "رش" مع راكب بمطار القاهرة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، منظار يثبت على سلاح وأجزاء معدنية صغيرة يمكن تثبيتها على سلاح وعدد كبير من طلقات الرش، أخفاها راكب داخل حقائبه فور وصوله من لبنان.

أثناء إنهاء اجراءات وصول ركاب طائرة الشرق الأوسط القادمة من بيروت، اشتبه ياسر محمد إبراهيم رئيس قسم الجمارك في راكب عند محاولته الخروج من بوابة اللجنة، كلف أحمد محمد فوزي مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2، محمد حسين محمود مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويًّا.

تم ضبط منظار يثبت على سلاح، وأجزاء معدنية صغيرة يمكن تثبيتها على سلاح، بإجمالي 13 قطعة، و 3500 طلقة "رش"، و 4 خزنة فارغة، وجهازين ضغط غاز تستخدم على بنادق ضغط الهواء، وجهاز لقياس المسافات، وأجزاء معدنية دقيقة داخل علبة سجائر وأجزاء في علب أخرى بين طيات الملابس في الحقائب.

أمر زكريا حسب الله مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب والمضبوطات للنيابة للتحقيق.