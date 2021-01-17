شكرا لقرائتكم خبر عن تركت زوجته المنزل غاضبة لبيت أهلها فطعن شقيقها.. تفاصيل مقتل شاب فى الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسبب غضب زوجة بمركز سمنود فى محافظة الغربية وتركها المنزل إلي بيت أهلها، في وقوع مشادة بين الزوج وشقيق الزوجة تحولت إلي مشاجرة انتهت بقتل الزوج لشقيق زوجته، وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأثارت جريمة سمنود حالة من الغضب علي صفحات التواصل الاجتماعي، باعتبار تلك النوعية من أخبار الحوادث من الجرائم الأسرية التى يجب القضاء عليها.

وأصدرت نيابة مركز سمنود فى محافظة الغربية قرارًا بحسب الزوج الشاب 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل شقيق زوجته بسبب خلافات عائلية بينه وبين زوجته، وأمرت النيابة بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وتحديد أسباب الوفاة.

كان اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، قد تلقي إخطارًا من مركز شرطة سمنود بإبلاغ الأهالي بمقتل شخص في مشاجرة بإحدى قرى المركز، وتبين من الانتقال والفحص نشوب مشادة بين المجني عليه وزوج شقيقته بسبب ترك زوجته منزل زوجها المتهم للإقامة فى منزل أسرتها، وتحولت المشادة إلى مشاجرة، قام على إثرها الزوج بطعن شقيق الزوجة فى صدره بسكين، ما أدى لوفاته.

وتمكن ضباط مباحث مركز سمنود من ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم عرض المتهم على النيابة العامة والتى أصدرت قرارها بحبس المتهم.