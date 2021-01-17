شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يستعرض ملف الصحة بالمحافظة: توفير احتياجات المستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الملف الصحي بالمحافظة، وسبل حل أي مشكلات، مؤكداً أنه يتابع الخدمات الطبية المقدمة لأهالي المحافظة، ووجه الشكر للأطقم الطبية في مستشفيات المحافظة العامة والمركزية والمتخصصة لما يبذلونه من خدمات لصالح المواطنين، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والخدمات لأهالي المحافظة.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ ،واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، وبعص أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وتناول اللقاء الخدمات المقدمة للمرضى بالعزل المنزلي سواء الحقائب المخصصة لهم، ومتابعة الأطقم الطبية لهم وعمليات الرش والتعقيم، واستعرض المحافظ التوسعات التي شهدتها مديرية الصحة سواء في عدد المستشفيات وزيادة عدد الأسرة، وخاصة في العنايات المركزة ،وأجهزة التنفس الصناعي ،وأجهزة الغسيل الكلوي والاسرة بتلك الوحدات ،كما أشاد محافظ كفر الشيخ بالجهود التي يقوم بها العاملون بإدارة المتوطنة من أعمال تطهير وتعقيم، وحصول محافظة كفر الشيخ على المركزين «الثاني والثالث» على مستوى الجمهورية في المبادرات والقوافل الطبية المتعددة وتجريع التلاميذ بالمدارس.

كما ناقش المحافظ أعمال استكمال المستشفيات المتوقفة عن العمل، وسبل دفع العمل، ومنها مستشفى بيلا والرياض، كما ناقش إيجاد بدائل لتوفير أسطوانات الأكسجين بمشاركة دعم المجتمع المدني، مشيداً بما يقوم به أعضاء المجتمع المدني بالمشاركة في توفير أسطوانات الأكسجين.

واستمع نور الدين لأعضاء مجلس النواب والشيوخ، عن المشكلات الخاصة بالملف الصحي، مؤكداً أن المحافظة تعمل جاهدة على توفير احتياجات المستشفيات بالتعاون مع وزارة الصحة ، مشددا على تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالمستشفيات، وعدم السماح بالدخول لها لغير مرتدي الكمامات.

ودعا المحافظ أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بزيارة الأعمال الجارية في مسار العائلة المقدسة من أعمال تطوير حول كنيسة السيدة العذراء بسخا والمداخل والمخارج الجاري العمل بها، إضافة لاستلام الهيئة الهندسية، التابعة للقوات المسلحة، لقطعتي أرض لبدء إنشاء إسكان اجتماعي وحل مشكلة دامت 17 سنة، إضافة لإنشاء مشروعات خدمية بالمنطقة سواء مدارس أو محطات صرف ومياه شرب وغيرهم.