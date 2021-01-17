شكرا لقرائتكم خبر عن أمين «المستشفيات الجامعية»: مريض «كورونا» غير معدي بعد 10 أيام من اختفاء الأعراض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام عبدالغفار، أمين عام المستفيات الجامعية، إن من يصاب بفيروس «كورونا» يمكنه أن يذهب لطبيب أمراض باطنية أو متوطنة أو أطفال أو أنف واذن وحنجرة، لأنه مرض منتشر وشائع، ونتيجة لانتشاره لم يعد هناك تخصص يتعامل معه، فالتخصص الوحيد في العالم هو «العناية المركزة».

وأضاف عبدالغفار، خلال برنامج «حديث القاهرة» على «القاهرة والناس»: «نتصرف مع الكورونا على أنها مختلفة مع أي مرض آخر، فمن يصاب بأى مرض يذهب المريض إلى المستشفى، ولا يقوم بسؤال جاره أو يدخل جروب على فيس بوك، فلا يجب أن تؤخد المعلومات الطبية إلا من الطبيب فقط».

وتابع: «نعلم الطلاب حتى من قبل الكورونا، أنه لو كان المياه دواء، لا يمكن أن يوصف لمريض إلا من خلال طبيب، فمن الممكن أن يتم الاستعانة بطبيب من خلال الهاتف، والبروتوكولات الخاصة بالكورونا، جميعها موجهة للأطباء وليس للمرضى، فعدم نقل العدوى يكون بعد 10 أيام من اختفاء الأعراض أو بمسحات سلبية«.

وعن الشائعات المنتشرة حول «كورونا» والعلاج وطرق الوقاية، قال عبدالغفار إنه لم يثبت علميا إنه بشرب المياه كل 15 دقيقة يحسن من وضع الكورونا، أو حتى الغرغرة بالماء، ولم يثبت ان المضادات الحيوية أو الاعشاب تعالج الكورونا، فهناك دواء واحد فقط يساعد في الحالات المتأخرة بحسب منظمة الدواء، وحتى اللقاحات مفيدة وتحقق نسب من 70% إلى 90% نجاح وتقلل من انتشار العدوى، وفي نفس الوقت تقلل من المضاعفات في حالة الإصابة«.

وأكد عبدالغفار أن المرض ينتقل من خلال الرذاذ، وهناك أقوال انه ينتقل من الهواء، فالفيروس له قدرة على الارتباك بمستقبلات في الجهاز التنفسي، ويدخل الخلية ويحول كل طاقة الخلية لمصلحة تكاثره، وذلك يتم في كل جزء من الجسم مثل الكلى والرئتين والجهاز الهضمى والأوعية الدموية.