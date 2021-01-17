شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير يرد على نجيب ساويرس بشأن القطار السريع: «هندفعك ثمن المحطة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الدولة تنفذ شبكة قطارات سريعة لربط الدولة وكل أقاليمها، مشيرًا إلى تطوير الشبكة الحالية التي تصل طولها إلى 10 آلاف كم، بجانب استخدام النقل الأخضر المتمثل في القطارات السريعة العاملة بالكهرباء، مضيفا في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» عبر قناة «إم بي سي مصر»، مساء السبت، أنه سيكون خطا من القطار الكهربائي السريع يربط الغردقة وسفاجا وقنا لنقل الفوسفات والألومنيوم وواردات ميناء سفاجا عبر القطارات وهدف آخر لخدمة السياح.

وأوضح الوزير، ردًا على المهندس نجيب ساويرس الذي تساءل بشأن تنفيذ القطار السريع من العين السخنة إلى العاصمة الإدارية الجديدة: «نجيب ساويرس عايز القطر يروح الغردقة علشان الجونة بتاعتهم، وأنا بقوله هتروح بس هندفعك تمن المحطة».

وتابع: «شركة أوراسكوم (المملكومة لعائلة ساويرس) تشارك مع سيمينز الألمانية في تنفيذ المشروع»، موضحا أن الدولة تنفذ هذه الشبكة من القطارات السريعة باعتبارها توفر خدمة أفضل للمستخدمين، فضلًا عن استخدامها الطاقة النظيفة.

وأشار وزير النقل إلى أن المرحلة الثانية من خط القطار السريع، سيمتد إلى «الغردقة وسفاجا وقنا والأقصر»، وذلك لاستخدامه في مجالات نقل البضائع والسياح، مضيفا أنه في مرحلة أخرى سيربط القطار مدينة 6 أكتوبر بمنطقة غرب النيل، وربط جميع المدن الجديدة، مؤكدا أن القطار سيكون متاحا لجميع المواطنين.

كان رجل الأعمال نجيب ساويرس، قد كتب تغريدة على موقع «تويتر»، قائلا: «حد فاهم القطار السريع ده ليه من العين السخنة للعلمين.. مش من القاهرة مثلا أو الغردقة؟».