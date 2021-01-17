شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 5 محاضر لإقامة سرادقات أفراح وعزاء بالزينية شمال الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز الزينية، برئاسة العميد احمد الهوارى، حملة تفتيشية بإشراف يوسف جلال نائب رئيس المركز، استهدفت عددا من المقاهي والمطاعم والوحدات الصحية لمتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر تضمنت 3 محاضر لسرادق أفراح ومحضرين لسرادق عزاء.