شكرا لقرائتكم خبر عن «العليا للفيروسات»: كلمة السلالات الجديدة لـ«كورونا» خاطئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالحميد شلبي، أستاذ الفيروسات والمناعة وعضو اللجنة العليا للفيروسات، إن كلمة «السلالات الجديدة» لفيروس كورونا المستخدمة حاليا خاطئة، لافتًا إلى أن «كوفيد- 19» تعرض لنوع من التغير في تركيبه.

وأضاف شلبي، خلال لقائه مع برنامج «90 دقيقة» على فضائية «المحور»، مساء السبت، أن التغيرات في الفيروس لن تؤثر على اللقاحات أو وسائل التشخيص، موضحًا أن الفيروس أصبح أكثر سرعة في الانتشار ولم تؤثر التغيرات على ضراوة الأعراض.

ونوه إلى أن الدراسات التي أجرتها مصر حول فيروس «كورونا» قليلة، قائلًا: "المملكة المتحدة تجري تحليلًا جينيًا للفيروسات يوميًا، وهو ما ساعدها على رصد الاختلافات في كوفيد- 19».