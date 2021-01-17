شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مسائية مكبرة بميدان محطة مصر بالإسكندرية لضمان عدم عودة الإشغالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل حى وسط الإسكندرية، شن حملاته المكبرة على محيط ميدان الشهداء «محطة مصر»، بهدف منع عودة الاشغالات للميدان مرة أخرى.

وعلى مدار اليومين الماضيين، قاد اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط، حملات مكبرة لإزالة كل أوجه التعديات على شوارع الميدان، وفقا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمداومة واستمرار الحملات بميدان محطة مصر لضمان عدم عودة الإشغالات.

وتوجهت حملة مساء اليوم إلى ميدان محطة مصر، وتم خلالها رفع وإزالة عدد كبير من حالات الإشغالات المتنوعة والتعديات؛ وفروشات الباعة الجائلين، والتحفظ عليها، وتحرير المحاضر اللازمة، ورفع وإزالة عدد كبير من التربيزات والأخشاب والهالك.