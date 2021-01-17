شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاز مركبي صيد في السعودية وإريتريا على متنهما 78 صيادا من الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن عدد من أهالى مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، السبت، عن احتجاز مركبي صيد في السعودية وأريتريا، وعلى متنهما 78 صيادا، جميعهم من أبناء مدينة المطرية.

وقال أحمد السيد، من الأهالى، إن المملكة العربية السعودية، ألقت القبض على مركب صيد باسم «الشفاء» صاحبها من السويس، منذ 4 أيام، ويوجد على متنها 35 صيادا من مدينة المطرية، وتم نقلهم إلى منطقة جازان بالسعودية، كما احتجزت السلطات الإريترية، مركب صيد آخر، بالأمس، واسمها «المصباح الكريم» وعلى متنه 33 صيادا، جميعهم أيضا من ابناء المطرية، وصاحب المركب من محافظة بورسعيد.

وأضاف أنه تواصل بعض الصيادين المحتجزين بالسعودية، مع أسرهم بالمطرية، وطالبوا بالتدخل للإفراج عنهم عن طريق إبلاغ وزارة الخارجية المصرية، وتابع: «للأسف تتكرر هذه الحوادث كثيرا بسبب خطأ من قائد أو رئيس المركب، لأن الأسماك تكون قليلة داخل الحدود المصرية، فبعض المراكب تجازف وتخرج للصيد في مناطق الحدود الإقليمية للدول المجاورة، وهذا يعرضهم للخطر لأن أحيانا الرياح تجرفهم، داخل المياه الإقليمية للدول مما يعرضهم للاحتجاز.

وطالب عدد من أهالى الصيادين الخارجية المصرية، بسرعة التدخل لإنقاذ الصيادين في السعودية وإريتريا، والتدخل الفورى لتوفير الرعاية اللازمة لهم، خلال فترة احتجازهم، وتأمين إعادتهم إلى بيوتهم، خاصة أن الصيادين لا ذنب لهم في الدخول إلى المياه الإقليمية للدول المجاورة، وإنما يكون المسؤول عنها عادة صاحب المركب أو رئيس المركب على حد تعبيرهم .

يذكر أن مدينة المطرية، شهدت أكثر من حوادث احتجاز لمراكب الصيد في السعودية، واليمن، والصومال، وإريتريا، وتدخلت الحكومة المصرية للإفراج عنهم بعد إلزام صاحب المركب بدفع الغرامات اللازمة.

وتسعى الدولة لتطوير بحيرة المنزلة لاستعادة مكانتها ضمن أهم البحيرات المصرية، لاستيعاب جموع الصيادين من أبنائها للصيد الحر بداخلها.