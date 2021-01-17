شكرا لقرائتكم خبر عن «كله بيتعمل على نار هادية».. أحمد موسى: قائمة بـ200 إخواني سيتم تسليمهم لمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه بعد وصول أول شحنة من لقاح سينوفارم إلى مصر، هاجمها الإعلام الإرهابي الإخواني القطري التركي وسخروا منها.

وتابع موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الديكتاتور أردوغان تعاقد على لقاح سينوفاك الصيني وتلقى جرعة منه.

ولفت إلى أن فاعلية اللقاح الذي تلقاه أردوغان لا تتجاوز 50%، وربما تكون الأقل في فعالية اللقاحات في العالم، وهذا وسط صمت كبير من الإعلام الإخواني.

وأكد موسى أن كل الخونة الذين يظهرون على قنوات الإخوان سوف يتم تسليمهم، مردفا: «تذكروا هذا مستقبلا».

وأردف: «هناك قائمة بـ200 إخواني سوف يتم تسليمهم لمصر، وهناك مفاجآت كبيرة تنتظر عناصر الجماعة الإرهابية الهاربين»، مؤكدا: «اللي جاي أحلى وكله بيتعمل على نار هادية».

واختتم موسى، أن الإخوان حاليا يعيشون مرحلة حلاوة روح أو «فرفرة الطائر الذبيح».