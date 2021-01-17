شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة حادة على الهواء بين وزير قطاع الأعمال وبرلماني بسبب «الحديد والصلب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب، إن أزمة مصانع الحديد والصلب بها تضارب في التصريحات.

وتابع: «فوجئنا بقرار التصفية، ففى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، ذكر أن الحديد والصلب قلصت خسائرها بنسبة 58%، وتراجعت المديونات، كذلك هناك 1500 فدان مملوكة للشركة، قيمتهم 1.2 مليار جنيه، فالشركة كبيرة، والجميع يعرفها، فمشكلتنا مع حجم التضارب».

وتساءل، خلال برنامج «حديث القاهرة» على قناة «القاهرة والناس»: «ما الإجراءات التي اتخذها الوزير بشأن موضوع الخردة، أما الشيء الثانى فما هو موقف الأراضي؟».

وشهدت الحلقة مناقشة «ساخنة» بين وزير قطاع الأعمال العامة هشام توفيق، والنائب عبدالمنعم إمام، بسبب تضارب التصريحات، مؤكدا أنه لم يتحدث عن الأمر إلا قبل الجمعية العمومية.