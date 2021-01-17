شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة شمال سيناء تسجل 11 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم السبت، عدد 11 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن المحافظة سجلت عدد 11 حالة شفاء، وحالة ايجابية بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن اجمالى عدد حالات الإصابة بلغ 263 حالة، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 1375 حالة، وبلغ عدد الوفيات 78 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

وأضاف شوكة، في بيان اليوم السبت، أنه تم حجز 15 حالة للعلاج بالمستشفيات و79 حالة تحت العزل المنزلى .