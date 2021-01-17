أخبار مصر

محافظة شمال سيناء تسجل 11 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا

0 نشر
خالد محمد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة شمال سيناء تسجل 11 حالة شفاء جديدة من فيروس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم السبت، عدد 11 حالة شفاء من .

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن المحافظة سجلت عدد 11 حالة شفاء، وحالة ايجابية بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن اجمالى عدد حالات الإصابة بلغ 263 حالة، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 1375 حالة، وبلغ عدد الوفيات 78 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

وأضاف شوكة، في بيان اليوم السبت، أنه تم حجز 15 حالة للعلاج بالمستشفيات و79 حالة تحت العزل المنزلى .

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    153,741

  • تعافي

    121,072

  • وفيات

    8,421

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا