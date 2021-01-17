شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق عبلة الكحلاوي يكشف تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف محمد الكحلاوي، شقيق الدكتورة عبلة الكحلاوي، تطورات الحالة الصحية لها بعد إصابتها بفيروس «كورونا» ونقلها إلى غرفة العناية المركزة.

وقال «الكحلاوي»، في اتصال هاتفي مع برنامج «مساء دي ام سي» المذاع على فضائية «دي ام سي» السبت: «عندها مشكلة في جهاز المناعة أنه بدأ يهاجم الكبد والرئة بشكل كبير، ولذلك بدأ الأطباء في إعطائها مثبتات للمناعة».

وأضاف: «الدكتورة عبلة عاشت حياتها كلها للناس، ولم تترك جمعيتها الباقيات الصالحات حتى بعد انتشار الفيروس بين أفراده، وكانت بتفضل موجودة وهي لابسة الماسك، وبتمنى من كل المحبين لها أنهم يدعولها وربنا ينجيها من هذا المرض».