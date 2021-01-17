شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء المقبل.. قافلة طبية للكشف علي أهالي الشيخ زويد بالمجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقوم الهلال الأحمر المصري، الأربعاء المقبل، بتنظيم قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بمستشفي الشيخ زويد بشمال سيناء، بالمجان، وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن القافلة على مدار 3 أيام متتالية، حيث ستقوم بتوقيع الكشف الطبي، على المواطنين مجانا، في 6 تخصصات طبية وهي «الرمد، الأنف والأذن والحنجرة، والمسالك البولية، والأطفال، والجراحة العامة، والباطنة».

وأضاف شوكة، أنه بجانب توقيع الكشف الطبي، على المواطنين، سيتم توزيع الأدوية بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى عمليات جراحية، لمستشفي العريش العام.