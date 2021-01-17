شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربي: مواجهة السيسي للتدخلات الأجنبية بليبيا أظهرت السيادة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، إن لقاءه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، شرف له، فهو شخصية عربية كبيرة وإضافة للعمل العربي المشترك.

وأضاف «العسومي»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «TEN»، السبت، أنه عرض على الرئيس برنامج البرلمان العربي، ووجه له الشكر على ما قام به خلال الفترة الماضية في الدفاع عن الدول العربية والامة العربية ودعمه للحق العربي، وهذا محل تقدير من البرلمان العربي.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن موقف الرئيس السيسي خاصة في منع التدخلات الأجنبية في ليبيا أظهرت السيادة العربية، موضحا أن جميع التحركات المصرية دائمًا تصب في مصلحة الشعوب العربية، والبرلمان العربي يدعم هذه التحركات، ويركز على الدبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن الحقوق والسيادة العربية، وفي التواصل مع البرلمانات الدولية لإيصال صوت القضايا التي نتبناها المتعلقة بسيادة الدول العربية ومنع التدخلات الخارجية.