شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن تصفية «الحديد والصلب»: تكلفة الإنتاج أعلى بكثير من تكلفة البيع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس علاء مصطفى، عضو جلس الشيوخ، وعضو هيئة تنسيقية الأحزاب، إن «ملف تصفية شركة الحديد والصلب كبير للغاية، ولسنا أمام مجرد شركة يتم إغلاقها بسبب خسائر».

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية االنهار، أن مجمع الحديد والصلب كان له دور كبير في إنشاء السد العالي وحائط الصواريخ، وإحداث نقلة صناعية كبيرة في مصر.

وتابع مصطفى، أن خسائر الحديد والصلب تجاوزت ٨ مليار جنيه سنويا، موضحا أن تكلفة إنتاج المنتج في الحديد والصلب أعلى بكثير من تكلفة بيعه.

وواصل: «صناعة الحديد والصلب ليست بالصناعة الهينة التي يمكن للدولة أن تنسحب منها بشكل كامل».

ولفت إلى أن أفضل الخطوات التي تحدث عنها بيان الوزراء، هو ضمان حقوق العاملين بالمجمع، لطمأنة جميع الأسر التي يعمل ذويهم بالمجمع.