نائب عن تصفية «الحديد والصلب»: تكلفة الإنتاج أعلى بكثير من تكلفة البيع

شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن تصفية «الحديد والصلب»: تكلفة الإنتاج أعلى بكثير من تكلفة البيع والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المهندس علاء مصطفى، عضو جلس الشيوخ، وعضو هيئة تنسيقية الأحزاب، إن «ملف تصفية شركة الحديد والصلب كبير للغاية، ولسنا أمام مجرد شركة يتم إغلاقها بسبب خسائر».
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية االنهار، أن مجمع الحديد والصلب كان له دور كبير في إنشاء السد العالي وحائط الصواريخ، وإحداث نقلة صناعية كبيرة في مصر.
وتابع مصطفى، أن خسائر الحديد والصلب تجاوزت ٨ مليار جنيه سنويا، موضحا أن تكلفة إنتاج المنتج في الحديد والصلب أعلى بكثير من تكلفة بيعه.
وواصل: «صناعة الحديد والصلب ليست بالصناعة الهينة التي يمكن للدولة أن تنسحب منها بشكل كامل».
ولفت إلى أن أفضل الخطوات التي تحدث عنها بيان الوزراء، هو ضمان حقوق العاملين بالمجمع، لطمأنة جميع الأسر التي يعمل ذويهم بالمجمع.
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