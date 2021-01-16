نشرة الحوادث المسائية.. مقتل "أبو البنات" بدار السلام وتفاصيل جديدة في قضية "الضابط المزيف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويستعرض "الخليج 365" خلال السطور التالية أهم الأخبار على مدار اليوم:

عامل يُلقي نفسه من الطابق الرابع بمستشفى حلوان

تحقق النيابة في واقعة انتحار شاب بمنطقة حلوان، بعد أن ألقى نفسه من شرفة مستشفى حلوان بالطابق الرابع، عقب علمه إيجابية إصابته بفيروس كورونا.

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أهمها ضبط قضايا اختلاس بـ2 مليار جنيه.. جهود الداخلية في أسبوع (فيديو)

وجهت الداخلية حملات أمنية مكبرة خلال أسبوع، وتمكنت من تحقيق العديد من النجاحات على مستوى القطاعات.

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"رد السُلفة طعنة".. حبس المتهم بقتل جاره في دار السلام

طعنة في صدر عامل بمنطقة دار السلام كانت رد الجميل من جاره ، بعد أن طالبه برده 300 جنيه اقترضها منه قبل أشهر عدة.

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النيابة تطلب تحريات المباحث في مقتل طفلة على يد زوجة أبيها وتأمر بالتشريح

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم السبت، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة، مقتل طفلة على يد زوجة أبيها بعد وصلة تعذيب، لعدة أيام، للوقوف على تفاصيل الواقعة.

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النقض.. تأييد السجن المشدد 5 سنوات على 23 إخوانيا في دمياط

أيدت محكمة النقض، حكم بالسجن المشدد 5 سنوات على 23 متهما من أنصار الإخوان بتهمة التظاهر بدون تصريح في دمياط.

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تحقيقات النيابة مع "الضابط المزيف": زور ترقيات لـ30 عامًا حتى بلغ سن التقاعد

أجرت نيابة الأموال العامة، تحقيقات موسعة في انتحال مسن صفة ضابط لمدة قاربت الـ30 عامًا، زور خلالها العديد من الأوراق الرسمية والعرفية والرتب.

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باحثا عن الشهرة.. القبض على طالب يروج لنفسه فيديوهات مخلة بالآداب في دمياط

ألقت أجهزة الأمن، القبض على طالب يروج لنفسه فيديوهات مخلة بالآداب في دمياط، بعد رصد تداول مقطع فيديو، يقوم ببعض الحركات المنافية للآداب بأحد الشوارع.

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مصدر أمني ينفي استشهاد مجند في انفجار حزام ناسف بشمال سيناء

نفى مصدر أمني ما تم تداوله على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استشهاد مجند شرطة، إثر انفجار حزام ناسف، كان بحوزة أحد العناصر الإرهابية بشمال سيناء .

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بينهم منتج سينمائي.. تفاصيل مصرع 3 أشخاص في حادث مروع بمحور 26 يوليو

توفي 3 أشخاص، إثر اصطدام سيارتهم بالحاجز الخرساني بالحاجز الخرسانى لمحور 26 يوليو فى الاتجاه من ميدان لبنان وصولا إلى مدينة 26 أكتوبر.

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