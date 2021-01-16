"الأوقاف": مليونان ونصف المليون لإنهاء أعمال مسجد "الروضة" بطور سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

اتفق وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة مع محافظ جنوب سيناء خالد فودة، على تخصيص مليونين ونصف المليون جنيه لإنهاء أعمال الصيانة والترميم بمسجد (الروضة) بمدينة الطور، منها مليون جنيه من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف، ومليون ونصف المليون من المحافظة.

وذكرت وزارة الأوقاف - في بيان اليوم السبت - أن الجانبين اتفقا أيضًا على عقد دورة الإعلام الديني لشباب الإعلاميين المعنيين بالإعلام الديني يومي 5 و6 فبراير المقبل بمدينة شرم الشيخ تحت عنوان (الإعلام الديني والتحديات المعاصرة)، وذلك بعد التنسيق مع الكاتب الصحفي الأستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

كما تم الاتفاق على عقد ندوة كبرى في ختام الدورة تحت عنوان: "التنمية في سيناء بين الحاضر والمستقبل" يوم 7 فبراير المقبل بحضور نخبة من الصحفيين والإعلاميين.

كما تم التنسيق بين وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء بشأن المساجد التي تحتاج إلى إعادة إعمار وتلك التي تحتاج إلى التجهيز بالفرش، وتوفير الزي الأزهري لجميع الأئمة بالمحافظة ، وأيضا متابعة تنفيذ بروتوكولات تدريب الأئمة بالمحافظة وتوفير بعض منح الماجستير المجانية لهم.