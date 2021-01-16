شكرا لقرائتكم خبر عن وصفي واصف: إنشاء مدينة متكاملة لإنتاج الذهب فرصة لفتح باب التصدير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء مدينة متكاملة لتصنيع وإنتاج الذهب، فتح بابا كبيرا لتطوير صناعة الذهب.

وقال واصف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» على قناة «النهار»، إن المدينة المتكاملة لصناعة الذهب، بوابة سننطلق منها نحو التصدير، وليس الإنتاج المحلي فقط، وفرصة كبيرة لتوفير فرص عمل كثيرة، لأن مجالات صناعة الذهب تحتاج لأيدي عاملة كثيفة.

وتابع: «نحتاج في الصناعة (جبس من سليكا) والإتنين موجودين في مصر، وممكن مراكز الأبحاث تبدأ تستخرج النسب المطلوبة وتنتجها، بالإضافة إلى أننا نستورد الفصوص من الصين، والتي يتم تصنيعها من الرمال البيضاء، وباستطاعة مصر بناء مصنع لإنتاج الفصوص، لأن المواد الخام موجودة».

ولفت «واصف» إلى أن حجم صناعة الذهب في مصر حاليا 55 طنا في السنة، متسائلا: «لماذا لا تفكر مصر في التصدير؟، فمصر حاليا تحتل المرتبة الثالثة في جودة صناعة الذهب، بعد إيطاليا وتركيا، منوها بأننا نسعى لتصدير الخامات الخاصة بالذهب في كل الدول.

وعن المكان الأنسب لبناء المدينة المتكاملة لصناعة الذهب، قال: «المكان الأنسب للمدينة مش شرط يكون قريب أوي، لكن المهم يكون في وسيلة مواصلات سريعة تصل للمكان، مثل مترو الأنفاق أو قطار سريع، لأن العمالة الموجودة حول منطقة الحسين، وأنا كصاحب مصنع مش عاوز العامل ييجي منهك وتعبان عشان يقدر يشتغل».