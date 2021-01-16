وصفي واصف: إنشاء مدينة متكاملة لإنتاج الذهب فرصة لفتح باب التصدير

شكرا لقرائتكم خبر عن وصفي واصف: إنشاء مدينة متكاملة لإنتاج الذهب فرصة لفتح باب التصدير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء مدينة متكاملة لتصنيع وإنتاج الذهب، فتح بابا كبيرا لتطوير صناعة الذهب.
وقال واصف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» على قناة «النهار»، إن المدينة المتكاملة لصناعة الذهب، بوابة سننطلق منها نحو التصدير، وليس الإنتاج المحلي فقط، وفرصة كبيرة لتوفير فرص عمل كثيرة، لأن مجالات صناعة الذهب تحتاج لأيدي عاملة كثيفة.
وتابع: «نحتاج في الصناعة (جبس من سليكا) والإتنين موجودين في مصر، وممكن مراكز الأبحاث تبدأ تستخرج النسب المطلوبة وتنتجها، بالإضافة إلى أننا نستورد الفصوص من الصين، والتي يتم تصنيعها من الرمال البيضاء، وباستطاعة مصر بناء مصنع لإنتاج الفصوص، لأن المواد الخام موجودة».
ولفت «واصف» إلى أن حجم صناعة الذهب في مصر حاليا 55 طنا في السنة، متسائلا: «لماذا لا تفكر مصر في التصدير؟، فمصر حاليا تحتل المرتبة الثالثة في جودة صناعة الذهب، بعد إيطاليا وتركيا، منوها بأننا نسعى لتصدير الخامات الخاصة بالذهب في كل الدول.
وعن المكان الأنسب لبناء المدينة المتكاملة لصناعة الذهب، قال: «المكان الأنسب للمدينة مش شرط يكون قريب أوي، لكن المهم يكون في وسيلة مواصلات سريعة تصل للمكان، مثل مترو الأنفاق أو قطار سريع، لأن العمالة الموجودة حول منطقة الحسين، وأنا كصاحب مصنع مش عاوز العامل ييجي منهك وتعبان عشان يقدر يشتغل».
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