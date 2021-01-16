شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: صدور لائحة «تنظيم ممارسة العمل الأهلى» مرحلة تاريخية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أُعربت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، عن سعادتها بصدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، بعد انتظارٍ طويل، لتعبر بشكل عادل عن امتيازات القانون للجمعيات الأهلية.

وقالت وزيرة التضامن، فى بيان صحفى، السبت: إذا كان القانون رقم 149 لسنة 2019 يمثل نقلة نوعية للجمعيات الأهلية فى مصر، ويحاكى فى مواده المختلفة وامتيازاته أقوى قوانين العمل الأهلى فى العالم، بما تضمنه القانون من مواد تدعم كافة أشكال الحق الإنسانى، لا سيما الحق فى تكوين الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة.

وأشارت الوزيرة إلى أن القانون يمثل انفراجة فى مصادر تمويل الجمعيات والرقابة على أعمالها، ووضع ضوابط فعالة لحل الجمعيات ومحاسبتها، ويتضمن مواد لدعم حرية التطوع، وأخرى للمساءلة وحوكمة العمل والإجراءات، ولذا فإن اللائحة التنفيذية للقانون تمثل ترجمة حقيقية لتلك الحقوق والامتيازات.

وأضافت «القباج»: «لقد جاءت تلك اللائحة لتعبر عن مرحلة تاريخية جديدة فى تاريخ العمل الأهلى فى مصر، تنطلق من منهج تنموى وحقوقى فى آنٍ واحد، مرحلة تقودها قيادة سياسية واعية، تؤمن بالتطوير المستمر وتعطى للحقوق والحريات أهمية خاصة، فقد كانت استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمطلب المجتمع المدنى بإعادة النظر فى القانون رقم 70 لسنة 1917 دلالة واضحة على عمق تواصل الرئيس مع المجتمع المدنى، وتقديره لأهدافه وطموحاته، وتعاطيه مع أفكاره، ورغبته الصادقة فى التطوير، وفتح آفاق جديدة للحقوق والحريات، ومجال أوسع لحركة العمل الأهلى فى مصر.

وأكدت وزيرة التضامن أن القانون 149 بلائحته التنفيذية يعدُ دليلاً قاطعاً على التغييرات فى مجال السياسات الاجتماعية، التى عصفت بالسياسات القديمة، المتمركزة حول تقديم خدمات اجتماعية محدودة وضيقة، وكانت معايير الاستحقاق فيها مجالاً دائماً للتساؤل والشك، وحولتها إلى سياسات اجتماعية أوسع تؤمن بالتنمية الشاملة، وبأهمية الشراكة بين قطاعات الدولة الثلاثة، والدور الذى يمكن أن يلعبه القطاع الأهلى كشريك أساسى للحكومة فى التنمية والتطوير، والحد من الفقر بأبعاده المتعددة.

وقالت «القباج»: «لم يكن لتلك اللائحة أن تظهر للنور دون متابعة مستمرة وتحفيز وتوجيه دائمين من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الذى كان لمتابعته المستمرة وتوجيهاته الخلاّقة أكبر الأثر فى إنجاز اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلى، وأن يكون القانون بلائحته التنفيذية عنواناً صادقاً للمرحلة التاريخية الراهنة، التى تشهدها البلاد والتى تقوم على التكامل بين قطاعات الدولة وأجهزتها المختلفة، بالإضافة إلى التكامل فى السياسات والبرامج، وأن التنمية المستدامة هى الهدف الأكبر لكافة المؤسسات والقطاعات والسياسات والقوانين.