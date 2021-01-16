شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: قرار تصفية «مجمع الحديد والصلب» الأصعب على مدى تاريخى المهنى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت «المصرى اليوم» ردًّا من هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، على الدكتور زياد بهاء الدين، بشأن ما كتبه يوم 14 يناير الجارى، تحت عنوان «أسئلة حول تصفية مجمع الحديد والصلب».. وفيما يلى نص الرد:

السيد / رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم

بعد التحية،،

طالعت بمزيد من الاهتمام المقال المنشور بعنوان «أسئلة حول تصفية مجمع الحديد والصلب» للسيد الدكتور زياد بهاء الدين، بتاريخ 14 يناير 2021،

اسمحوا لى أن أنتهز هذه الفرصة لعرض معلومات هامة على قراء جريدتكم الغراء، وأرجو ألا أثقل عليهم ببعض التفاصيل والأرقام التى تم دراستها وتمحيصها، قبل الوصول إلى قرار الإغلاق الصعب لهذا الكيان الذى كان فى عهود ماضية أحد الصروح الصناعية.

أولًا: نستعرض فى الجدول التالى أرباح/ خسائر الشركة خلال العقدين من 1997- 1998 إلى 2017- 2018، وذلك من واقع الدراسة التى قامت بها الشركة القابضة عام 2014.

■ تشير الأرقام الموضحة فى العمود الثانى إلى تحقيق أرباح هامشية فى أغلب السنوات خلال الفترة من عام 1997/ 1998 حتى الفترة 2002/ 2003، ولكنها فى الحقيقة لا تعبر عن الواقع، حيث كانت الشركة تقوم باستخدام الفروق الدائنة نتيجة لإعادة تقييم الأصول (الأراضى) بلغت 4092 مليون جنيه، وذلك لتحقيق أرباح، وهو ما كان مثار اعتراض من الجهاز المركزى للمحاسبات. أما الأرباح التى حققتها الشركة خلال الفترة من 2006 /2005 حتى عام 2010 /2009 فقد تأثرت بإيرادات عرضية غير متعلقة بالنشاط مثل إيرادات سنوات سابقة ومخصصات انتفى الغرض منها، وفى حالة استبعاد هذه الإيرادات تتحول هذه الأرباح إلى خسائر كما هو موضح بالأرقام فى العمود الثانى باللون الأحمر. وقد تعدت الخسائر فى العامين التاليين 2018/ 2019 و2019/ 2020 حاجز الـ 1500 مليون و1000 مليون جنيه على التوالى.

■ ويعتبر السبب الأساسى لتحقيق تلك الخسائر هو تقادم التكنولوجيا المستخدمة وانخفاض تركيز الحديد المستخرج من مناجم الشركة فى الواحات والذى لا يتعدى 50% فى المتوسط، ما يساهم فى الاستهلاك الكبير من فحم الكوك والغاز فى العملية الإنتاجية وتضخم التكاليف المباشرة، حيث إن التركيز المطلوب للإنتاج بصورة اقتصادية هو فى حدود 60%. كما أن سوء حالة الأفران والتوقفات المتكررة للفرن الرابع (وصلت إلى 92%)، قد ساهمت فى ارتفاع استهلاك الطاقة حيث وصل نصيب الطن المنتج من عناصر الطاقة فى الحديد والصلب 44.3 مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل 20.6 مليون وحدة حرارية بريطانية/طن فى المصانع المنافسة، وذلك بخلاف الكوك الذى يصل نصيب الطن منه بالنسبة لشركة الحديد والصلب 1300 كيلو مقابل متوسط عالمى لاستهلاك الطن من 300- 600 كيلو.

صورة توضيحية لمجمع الحديد والصلب

ثانيًا: نستعرض فيما يلى الحقائق الخاصة بالمحاولات التى قامت بها الوزارة والشركة القابضة للصناعات المعدنية لانتشال الشركة من عثرتها:

■ تم عام 2014 تكليف الاستشارى العالمى تاتا ستيل المتخصص فى هذه الصناعة بعمل دراسة شاملة لأوضاع شركة الحديد والصلب بتكليف من الشركة القابضة، وأصدر تقريره موضحا نوعية الأعمال المطلوبة لتطوير الشركة متضمنة المناجم والمصانع بالأفران، وتقديرا لحجم الاستثمارات المطلوبة آنذاك. وتم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط عام 2015 ولكن تأخر الطرح إلى منتصف 2017 وتم فتح العروض الفنية فى نهاية عام 2017.

■ فى بداية عام 2018 تم الاستعانة بشركة تاتا ستيل مرة أخرى لتحديث الدراسة التى أعدتها فى 2014 نظرا لمرور 4 سنوات من تاريخ إعداد التقرير الأول، وتم تلقى التقرير المبدئى فى يوليو 2018 والذى أشار إلى حدوث أضرار كبيرة فى الأفران نتيجة سوء التشغيل خلال الـ 4 سنوات وعدم قدرة الاستشارى على تحديد حجم الضرر وبالتالى سبل الإصلاح، كما أشار إلى مدى واسع جدا للاستثمارات المطلوبة. وطلب الاستشارى تشغيل الأفران بالطاقة القصوى لمدة 3 أشهر متصلة مع رصد النتائج يوميا، وهو ما لم تتمكن إدارة الشركة من عمله إذ بلغ مدى التشغيل المستمر 12 يوما فقط.

■ فى الربع الأول من عام 2019 تم دعوة بعض الشركات العالمية المتخصصة لتطوير وإدارة الشركة لمدة 20 عاما بتمويل لا يقل عن 100 مليون دولار، مع تقديم الحوافز لها وأهمها تقليص العمالة إلى 4 آلاف عامل وسداد مديونيات الشركة والبالغة حينذاك حوالى 6.5 مليار جنيه. وتم سحب كراسة الشروط من 5 شركات وتقدم عرض وحيد على أساس مقاولة EPC وليس شراكة كما كان مطلوبا فى الكراسة.

■ بالتوازى مع محاولة البحث عن الشريك المتخصص كانت هناك إجراءات هيكلة ذاتية تقوم بها الشركة القابضة بإشراف من الوزارة، منها تسوية بعض المديونيات المتزايدة على شركة الحديد والصلب للجهات السيادية والبنوك والشركة القابضة والتى تعدت الـ 9 مليارات جنيه، وتم بالفعل تسوية مديونيات لبنك مصر ووزارة البترول بقيمة 1.2 مليار جنيه.

ويؤكد ما سبق قيام وزارة قطاع الأعمال العام بأعلى درجات عناية الرجل الحريص لوقف نزيف الشركة، ومحاولة تطويرها ولم تتبع أسلوب «المقاول» المذكور فى مقال الدكتور زياد.

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام - صورة أرشيفية

ثالثا: بالنسبة للتخوف من تأثير تصفية شركة الحديد والصلب على السوق، فتجدر الإشارة إلى أن انتاج الشركة البالغ 112 ألف طن سنويا يمثل أقل من 1% من حجم السوق، حيث إن الاستهلاك يتراوح بين 7 و8 ملايين طن سنويا، وحجم الطاقة الإنتاجية فى مصر حوالى 11.8 مليون طن سنويا، ويتم استيراد حوالى 2 مليون طن بأسعار أقل من المحلى.

رابعًا: بخصوص التشكيك فى إجراءات التصفية وعدم مراعاة حقوق العاملين نؤكد على ما يلى:

- حقوق العاملين محمية بموجب القانون كما أن الوزارة أعلنت أكثر من مرة أن البرنامج يراعى أولا حقوق العاملين، وهو ما حدث فى حالة تصفية شركة القومية للأسمنت على سبيل المثال.

- إجراءات البيع والتصفية يحكمها القانون بشكل تفصيلى كما تشرف عليها جهات رقابية على رأسها الجهاز المركزى للمحاسبات، سواء فى شركة الحديد والصلب أو أى شركة أخرى لأن القانون لا يختلف حسب حجم الشركة أو أهميتها.

وتؤكد الوزارة على التزامها بتطوير الشركات التابعة لها فى كل القطاعات بشرط كون المشروع ذا جدوى اقتصادية. ونقدم فيما يلى بعض الأمثلة:

1- تم وضع خطة لتطوير شركة الدلتا للصلب تحت إشراف الشركة القابضة ورعاية وزارة قطاع الأعمال العام، تتضمن مضاعفة الطاقة من 46 ألف طن بيليت يتم إنتاجها بخسارة إلى 500 ألف طن سنويًا بتكنولوجيا أفران الحث، إلى جانب إنشاء مسبك للزهر والصلب بطاقة إنتاجية 10 آلاف طن سنويًا وذلك بتكلفة حوالى 800 مليون جنيه، وقد انتهت أعمال المرحلة الأولى من التطوير ورفع الإنتاجية إلى 250 ألف طن من البليت وجار استكمال تجارب التشغيل لافتتاحها.

2- بالنسبة لشركتى المطروقات والنصر للمواسير فقد تم عمل دراسة شاملة لتطوير كل منهما بواسطة استشارى عالمى RCG وتم التعاقد مع نفس الاستشارى للإشراف على تنفيذ الخطة المقترحة وبتمويل من الشركة القابضة. تجرى حاليا المرحلة الأولى منها للتأكد من إمكانية رفع تركيز الخام.

3- تم اختيار استشارى لمشروع التوسعات وتحديث الخلايا فى شركة مصر للألومنيوم والذى من المتوقع أن تصل تكلفته إلى 13 مليار جنيه تمول بمزيج من القروض والتمويل الذاتى.

4- فى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية جار إنشاء خط جديد فى شركة لعمل الفلنكات اللازمة لمشروعات السكك الحديد، كما تم فى 2020 الانتهاء من مشروع تحديث شركة كيما بتكلفة تعدت الـ 11 مليار جنيه.

5- تشهد الشركة القابضة للغزل والنسيج أكبر مشروع تطوير منذ إنشاء المصانع فى الثلاثينيات من القرن الماضى بتكلفة تتعدى الـ 21 مليار جنيه.

6- جار توقيع عقد مع شركة صينية كبرى لتأهيل مصنع النصر للسيارات بما يسمح بإنتاج سيارة كهربائية بطاقة 25 ألف سيارة فى الوردية الواحدة.

فى الختام فإنى أؤكد لكم وللصديق الدكتور زياد بهاء الدين الذى أكن له كل الاحترام، ولكل القراء، أن قرار تصفية شركة مصرية كبيرة لها تاريخ كالحديد والصلب هو الأصعب لى على مدى تاريخى المهنى، ولكنه قرار حتمى كان لا بد لى كمسؤول أول عن إدارة محفظة شركات اتخاذه.

والله ولى التوفيق

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام