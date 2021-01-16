شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة «الموجة الثانية».. القوات المسلحة تواصل عمليات التطهير والتعقيم لمواقف السيارات والمترو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الإدارات التخصصية بالقوات المسلحة أعمال التعقيم والتطهير الوقائى اللازم لمجمع مواقف السلام النموذجى، الذى يتردد عليه ما يقرب من 300 ألف مواطن يوميًا، ويخدم التحرك بين محافظات شمال الصعيد والوجه البحرى وضواحى محافظة القاهرة، وما يتضمنه من سيارات وممرات داخلية وحوائط وأماكن انتظار الركاب. كما تم تطهير وتعقيم محطتى مترو الهايكستب وعدلى منصور، وما تحتويانه من واجهات وأرصفة وشبابيك حجز التذاكر وحوائط وأماكن انتظار بما يحقق ضمان سلامة وأمان المواطنين المترددين، وكذا تطهير وتعقيم موقفى عبود والمظلات والمناطق المحيطة بهما.

وحرصت القوات المسلحة على استخدام المواد الكيميائية المُطهرة التى رُوعى فيها كافة الخصائص الصحية الآمنة بواسطة أحدث الأجهزة والمعدات لضمان تغطية أكبر مساحة ممكنة وبمعدلات أزمنة قياسية.

يأتى ذلك انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة تجاه المجتمع المدنى، وفى إطار خطة معاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية التى تكفل وقاية أبناء الشعب، فى إطار تكثيف الجهود للحد من انتشار «كورونا» فى كافة المنشآت والمرافق الحيوية بالدولة، والتى تشهد تردد عدد كبير من المواطنين عليها على مدار اليوم.