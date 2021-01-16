شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى عن تصفية «الحديد والصلب»: «هو عز والجارحي وأبو هشيمة بيخسروا؟» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الإعلامي أحمد موسى، على أزمة تصفية مصنع الحديد والصلب بحلوان، نظرا لتكبده الخسائر، متسائلا: «هل شركات الحديد في مصر بتخسر، عز في الإسكندرية، والجارحي، وأبوهشيمة في بني سويف».

وتابع موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصنع الحديد والصلب في حلوان معداته متهالكة، ولم يتم تحديثه منذ فترة كبيرة، وخسائره قاربت على المليار جنيه العام الماضي.

وأوضح موسى أن المشير حسين طنطاوي رفض خصخصة شركة الحديد والصلب، وحذر من الاقتراب منها مطلع القرن الحالي، كما أنه رفض خصخصة شركة الإسكندرية، والآن باتت تصنع الفرقاطات.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أنه لن يضار أي عامل في أي جهة وفقا لتوجيهات رئاسية

وأردف لو أن هناك مستثمرًا للمصنع لما لا يدخل شريكًا، وأن الأرض ملكنا وسعرها يبلغ 7 مليارات جنيه، ويحوي العديد من أطنان الخردة.

واستطرد: «كان لا بد من التمهيد للرأي العام لقرار تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان، وشرح مبررات الأمر والحديث مع جميع أطراف الأزمة».