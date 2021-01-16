شكرا لقرائتكم خبر عن خبير استثمار: لم يحدث أي تطوير بمجمع الحديد والصلب بحلوان منذ نصف قرن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إنه لا بد من تدخل مجلس النواب لحل أزمة مجمع الحديد والصلب بحلوان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لم يحدث أي تطوير بمجمع الحديد والصلب منذ نصف قرن.

ولفت إلى أن خسائر مجمع الحديد والصلب في حلوان تقترب من مليار جنيه سنويا، واستمرار المصنع بالشكل الحالي يعني استمرار الخسائر.

وأكد أن قرار وزير قطاع الأعمال بتصفية مجمع الحديد والصلب اقتصادي بحت، وهذا من واقع عمله ومسئوليته في الحكومة، معربا عن دعمه لقرار الوزير من الناحية الاقتصادية.

واختتم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن تحرير الأسعار هو المنطق الاقتصادي السليم.