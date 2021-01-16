شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد مستشفيات أوسيم والشيخ زايد المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، يرافقه الدكتور محمد منصور، مدير مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، السبت، مستشفى أوسيم المركزي بمدينة أوسيم ومستشفى الشيخ زايد المركزي بمدينة الشيخ زايد، لمتابعة سير انتظام العمل والرعاية الصحية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومن وجود الأطقم الطبية بكامل طاقتها.

كما زار نائب المحافظ أقسام الاستقبال والطوارئ والأشعة وغرف العزل والرعاية المركزة للاطمئنان على المرضى.

ووجه نائب المحافظ بتقديم أوجه الدعم بتوفير المستلزمات الطبية والوقائية اللازمه لمجابهه فيروس «كورونا» في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.