شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: خروج 3 عربات بقطار «VIP 927» عن القضبان في طنطا.. وتوقف حركة القطارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر بهيئة السكة الحديد، عن خروج 3 عربات من قطار vip رقم 927 «القاهرة- الإسكندرية» عن القضبان بطنطا، في تمام الساعه 8:15 مساء اليوم، ولم يتم تأكيد حدوث إصابات.

وقالت المصادر إن القطار مقرر قيامه الساعة 7 مساء من القاهرة، مشيرة إلى أن حركة القطارات توقفت على خط القاهرة الإسكندرية بموقع الحادث في طنطا.